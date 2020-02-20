https://static.news.ru/photo/a439c336-5447-11ea-85e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тима Белорусских/instagram.com

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал предложение своего коллеги Юрия Крутого отправить на международный песенный конкурс исполнителя из Белоруссии Тимофея Морозова.

По словам Лозы, он был бы не против выступления молодого артиста, известного под псевдонимом Тима Белорусских, если бы тот взял российское гражданство. Но и в этом случае, подчеркнул композитор, в такой мощной и талантливой стране, как Россия, можно найти других представителей.

Ни в одной стране мира, в которой есть всё, не придет в головы использовать чужие таланты для того, чтобы представлять страну. Если он победит, то куда он повезёт награду — в Белоруссию или в Россию? — цитирует Лозу NCN.

Как писал NEWS.ru ранее, российский композитор Игорь Крутой прокомментировал ситуацию с выбором участника на международном песенном конкурсе Евровидение. Он заявил, что сам сделал бы выбор в сторону певца Тимы Белорусских. Он отметил, что ему также симпатичны предложенные Ольга Бузова, Федук и ZIVERT. При этом Крутой подчеркнул, что не хочет влезать в этот процесс и просто высказывает мнение.