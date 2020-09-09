Лолита в Петербурге сходила в музей по пенсионной карте

Певица Лолита Милявская, побывавшая в Санкт-Петербурге с концертом, не упустила случая побывать в местных музеях. При этом, по её словам, она впервые решила воспользоваться социальной картой пенсионера, сэкономив таким образом на билетах.
За несколько часов перед концертом звезда эстрады успела побывать в музее-квартире А. С. Пушкина, где благодаря пенсионной карте с неё взяли не 400, а 300 рублей, и в Эрмитаже, где не была со школы и за вход отдала полную стоимость — 500 рублей, так как перед кассами «про социальную карту не написано».
Кроме того, Милявская успела заскочить на выставку «потрясающего современного китайского художника Чжан Хуаня, рисующего по холсту пеплом»,
Ещё раз повторила себе, что все эмоции и вдохновение, нужно брать из музеев! Вот он — позитив! — восхитилась певица.
Она добавила, что сейчас на выставках «из-за карантинных мер нет очередей». Восторга же было столько, что артистка даже забыла про телефон и снимала очень мало видео о своей поездке в город на Неве.
Тем же вечером, после концерта, она отправилась домой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Юрий Лоза
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