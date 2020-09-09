Лолита в Петербурге сходила в музей по пенсионной карте

https://static.news.ru/photo/f9c9d0b8-f350-11ea-a055-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская, побывавшая в Санкт-Петербурге с концертом, не упустила случая побывать в местных музеях. При этом, по её словам, она впервые решила воспользоваться социальной картой пенсионера, сэкономив таким образом на билетах.

За несколько часов перед концертом звезда эстрады успела побывать в музее-квартире А. С. Пушкина, где благодаря пенсионной карте с неё взяли не 400, а 300 рублей, и в Эрмитаже, где не была со школы и за вход отдала полную стоимость — 500 рублей, так как перед кассами «про социальную карту не написано».

Кроме того, Милявская успела заскочить на выставку «потрясающего современного китайского художника Чжан Хуаня, рисующего по холсту пеплом», рассказала она в Instagram.

Ещё раз повторила себе, что все эмоции и вдохновение, нужно брать из музеев! Вот он — позитив! — восхитилась певица.

Она добавила, что сейчас на выставках «из-за карантинных мер нет очередей». Восторга же было столько, что артистка даже забыла про телефон и снимала очень мало видео о своей поездке в город на Неве.

Тем же вечером, после концерта, она отправилась домой.