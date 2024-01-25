«Лишат дееспособности»: Шуров предрек печальный конец для Бритни Спирс Психиатр Шуров: появляющуюся на публике топлес Бритни Спирс лишат дееспособности

Фото: face to face/Instagram/Global Look press

Бритни Спирс освободилась от опеки отца и пошла «во все тяжкие», отсюда танцы певицы с ножами и хождение топлес в общественных местах, рассказал NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, поведение певицы связано с нерегулярной терапией. Шуров не исключил, что из-за прогресса заболевания через какое-то время ее могут лишить дееспособности, и отец артистки снова будет контролировать прием лекарств.

Два года назад она освободилась от опеки и, что называется, — во все тяжкие: связалась с альфонсом, танцы с ножами, хождение топлес в общественных местах. Скорее всего, она не получает регулярную терапию. Ее заболевание прогрессирует. В маниакальном состоянии включается режим Бога. Человеку кажется, что он чрезвычайно привлекателен и может делать все что хочет. Уже требуется серьезное лечение. Возможно, через какое-то время ее лишат дееспособности, и папа будет контролировать прием лекарств, — сказал Шуров.

Психиатр напомнил, что у Бритни Спирс диагностировали биполярное расстройство. На фоне маниакальных состояний у певицы возникают проблемы с приемом психоактивных веществ и алкоголя, добавил специалист.

Ранее Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons после того, как на ее поведение пожаловались постояльцы. В частности, она часто ходила топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно.