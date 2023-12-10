Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске: что с ней, как себя чувствует Лера Кудрявцева госпитализирована в Минске из-за пневмонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Стало известно о госпитализации телеведущей Леры Кудрявцевой в Белоруссии. По какой причине артистка попала в больницу, в каком она состоянии?

Что случилось с Лерой Кудрявцевой

Телеведущую госпитализировали в Минске. Как сообщает Telegram-канал Baza, врачи диагностировали у Кудрявцевой пневмонию.

«Кудрявцева прилетела в Белоруссию, чтобы выступить на „Песне года“. Сегодня ночью ее привезли в больницу из-за сильной слабости и кашля. По словам ведущей Екатерины Гордон, которая сопровождала Кудрявцеву, заболевшей было очень плохо», — отмечается в публикации.

Telegram-канал Baza сообщил, что пневмонию подтвердила компьютерная томография (КТ). По данным Telegram-канала, Кудрявцева остается в минской больнице.

В каком состоянии Кудрявцева

Концертный директор артистки Табриз Шахиди в разговоре с NEWS.ru подтвердил факт госпитализации Кудрявцевой. По его словам, состояние телеведущей стабильное.

«Лера была госпитализирована, но сейчас ее состояние стабильное. Уже все в порядке. Мы общаемся и на связи», — заявил Шахиди.

Что говорила о проблемах со здоровьем Кудрявцева

В начале 2023 года артистка сообщила о наличии у нее неизлечимой болезни. В своем Telegram-канале она написала, что на протяжении 10 лет страдает мигренью. Кудрявцева подчеркнула, что нашла специалиста, который помогал ей справляться с заболеванием, но он уехал из России.

«У меня мигрень уже лет 10. Ненавижу. Ненавижу эти дни, таблетки не помогают, спать не можешь, но надо как-то жить и работать. Нашла китайца, который меня спасал, но уехал до марта. Жду его», — написала телеведущая 23 января текущего года.

11 ноября 2022 года Кудрявцева заявила, что у нее начался психоз. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«ПТС — посттравматический синдром. По ходу, начинается у меня. Три месяца назад еще ковид два раз был. А сейчас психоз, невроз и все вытекающие. У моего организма всегда такая замедленная реакция», — поделилась артистка.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лера Кудрявцева

В 2014 году телеведущая приняла эстафету Ice Bucket Challenge от своих коллег и облилась ледяной водой. После этой процедуры Кудрявцева испытала сильные боли в спине — ранее у нее была диагностирована межпозвоночная грыжа.

«Меня до сих пор иногда беспокоят спина и мениск, крутит ноги. После обливания я неделю провалялась дома. А сейчас мне запрещено ходить на каблуках и нервничать», — поделилась она.

Болела ли Кудрявцева коронавирусом

Артистка перенесла COVID-19 в начале 2021 года. Она неоднократно жаловалась на проблемы со здоровьем, возникшие после коронавирусной инфекции.

«Сложно мне. Через два-три месяца после ковида нервная система у меня „накрылась“. Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь», — рассказывала Кудрявцева журналистам в декабре 2021 года.

На своей странице в социальной сети телеведущая рассказывала, что спустя три месяца после болезни ее начали мучить головные боли, апатия и панические атаки. Также она сообщала, что страдала от отсутствия сил.

В своем Telegram-канале 26 июля 2022 года Кудрявцева жаловалась на плохое эмоциональное состояние, которое она связывала со вновь перенесенным COVID-19 — телеведущая повторно заразилась коронавирусом в этом же месяце.

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