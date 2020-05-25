Лейбл Black Star подал в суд на своего бывшего пиар-менеджера

https://static.news.ru/photo/45e2b2ee-9ed3-11ea-a0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Black Star обратился в суд с требованием взыскать с бывшего пиарщика артистки лейбла Даны Соколовой миллион рублей. Михаил Космосов взялся за производство видеоматериалов, но не выпустил клип и не вернул выданные ему авансом деньги, утверждают представители лейбла.

Источник в Black Star рассказал, что Космосову предлагали либо вернуть деньги, либо отдать исходники видео, но переговоры не привели ни к какому результату, пишет Super.ru. О каком именно видео идёт речь, сотрудник лейбла не пояснил.

По итогу музыкальный лейбл Black Star решил отказаться от договора с Михаилом и был вынужден обратиться в суд за помощью в возврате выплаченного Михаилу одного миллиона рублей, — сообщил источник.

Как писал NEWS.ru ранее, коммерческий директор Black Star Чассем Вальтер обратился в правоохранительные органы. Он стал жертвой интернет-мошенников. Зимой незнакомец предложил другу Тимати заполучить себе в Instagram синий значок верификации, который даётся только известным личностям, чтобы их аккаунты не подделывали. Эта идея понравилась Вальтеру.