Лазарев поделился редким снимком с маленькими сыном и дочкой

https://static.news.ru/photo/a255aae2-b005-11eb-8b46-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: sergeylazarev/vk.com

Певец Сергей Лазарев старается скрывать ото всех свою личную жизнь. При этом музыкант иногда показывает поклонникам фотографии своих детей. Сейчас музыкант проводит свой отпуск с Никитой и Аней. Редкие снимки с дочкой и сыном он опубликовал в своём Instagram.

С моими солнышками! Вспоминаю, что у меня есть подобная фотография с отдыха с моими родителями и братом, сделанная, когда нам было почти столько, сколько Нику с Анютой! — написал артист под фотографией.

По его словам, время летит слишком быстро, поэтому надо наслаждаться каждым моментом. Он призвал своих подписчиков обратить своё внимание на это. А комментаторы пришли в восторг от фотографии. Они заметили, как быстро подросла дочка Лазарева.

Бывшая возлюбленная Лазарева также не осталась в стороне. Лера Кудрявцева написала, что звёздная семья красиво получилась на этой фотографии.

Ранее Лазарев заявил, что Манижа не сможет победить на международном песенном конкурсе «Евровидение» по двум причинам. Вместо неё, по мнению исполнителя, следовало отправить певицу Zivert.