Кудрявцева рассказала о своём лечении в оздоровительном центре

https://static.news.ru/photo/fa10beb2-c675-11eb-bfdd-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева рассказала, от чего лечится в оздоровительном центре в Подмосковье. Телеведущая призналась, что чувствует себя совершенно разбитой, но сама справиться со своим состоянием не может.

Сил совсем нет. Тот, кто болел ковидом, поймёт меня — какая-то хроническая усталость, ресурсы на нуле, с нервами какая-то беда, — посетовала в Instagram ведущая.

instagram.com/leratv/

По словам Кудрявцевой, она совершено не умеет расслабляться. Отвлечься от мыслей и стресса ей помогают прогулки на велосипеде, на котором ведущая гоняет по окрестностям.

Я поняла, что отвыкла от тишины. А ещё я социопат, то есть мне нужна тишина и мне нужно одиночество. По крайней мере, этого мне не хватает для того, чтобы быть в ресурсе, — добавила блондинка.

Лера Кудрявцева в январе этого года переболела коронавирусом. На тот момент она собиралась вместе с мужем в Дубай. Поездку пришлось отложить, заболевание прошло в лёгкой форме.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в сторис Instagram-аккаунта смешное видео с двухлетней дочерью Марией. Звезда показала, как ребёнок ест фрукты. Дыня настолько понравилась наследнице, что она попросила добавку.