Кудрявцева рассказала о своём лечении в оздоровительном центре

Лера Кудрявцева рассказала, от чего лечится в оздоровительном центре в Подмосковье. Телеведущая призналась, что чувствует себя совершенно разбитой, но сама справиться со своим состоянием не может.
Сил совсем нет. Тот, кто болел ковидом, поймёт меня — какая-то хроническая усталость, ресурсы на нуле, с нервами какая-то беда, — посетовала в Instagram ведущая.
По словам Кудрявцевой, она совершено не умеет расслабляться. Отвлечься от мыслей и стресса ей помогают прогулки на велосипеде, на котором ведущая гоняет по окрестностям.
Я поняла, что отвыкла от тишины. А ещё я социопат, то есть мне нужна тишина и мне нужно одиночество. По крайней мере, этого мне не хватает для того, чтобы быть в ресурсе, — добавила блондинка.
Лера Кудрявцева в январе этого года переболела коронавирусом. На тот момент она собиралась вместе с мужем в Дубай. Поездку пришлось отложить, заболевание прошло в лёгкой форме.
Как сообщалось ранее, российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в сторис Instagram-аккаунта смешное видео с двухлетней дочерью Марией. Звезда показала, как ребёнок ест фрукты. Дыня настолько понравилась наследнице, что она попросила добавку.