Кудрявцева показала видео с дискотеки 1995 года

https://static.news.ru/photo/806f3d60-c67e-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в социальной сети видео, записанное в 1995 году, когда она вела теледискотеку. Знаменитость подчеркнула, что и сейчас готова танцевать на любой дискотеке, только мешают лень, боли в спине и мигрень.

На видео журналист спросил, не тяжело ли ей отказываться от развлечений, когда все веселятся и танцуют, а ей приходится вести мероприятие. Кудрявцева ответила, что получает удовольствие от происходящего, а потанцевать она может на любой дискотеке.

Подписчики решили, что в юности Кудрявцева была похожа на певицу Ольгу Бузову, правда слишком худая. Пользователи подметили, что сейчас знаменитость выглядит гораздо лучше, чем в 1995 году.

Разница между молодой телеведущей и той, что есть сейчас, действительно, имеется. Бросается в глаза размер губ — Кудрявцева явно прибегала к использованию филлеров, чтобы выделить эту часть своего лица. С возрастом она перестала быть такой худой, что тоже можно отнести к изменениям, уточняют «Невские новости».

А по поводу сходства с Ольгой Бузовой, возможно, что телеведущая не была польщена таким сравнением, так как она много лет вела мероприятие по вручению премии МУЗ-ТВ, пока её не заменили Бузовой. После этого ведущая оскорбилась и опубликовала видео, в котором заявила, что не заслужила такого отношения, ведь про замену она узнала чуть ли не последней, хотя находилась в хороших отношениях с руководством канала.

Ранее Лера Кудрявцева выложила в Instagram фото, на котором вместе сидят её муж — хоккеист Игорь Макаров, сын от первого брака Жан, крёстный и племянник. Кудрявцева родила сына Жанна в 1990 году от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В своих интервью она признавалась, что дала имя ребёнку в честь Жан-Клода Ван Дамма. В юности она была большой поклонницей таланта этого актёра. С Игорем Макаровым телеведущая заключила брак в 2013 году, писал NEWS.ru.