Лера Кудрявцева собрала любимых мужчин на одном фото

https://static.news.ru/photo/da47344e-a7e0-11ea-b78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Instagram фото, на котором вместе сидят её муж — хоккеист Игорь Макаров, сын от первого брака Жан, крёстный и племянник.

Найди пару отличий, как говорится, — подписала снимок звезда.

Один из подписчиков всерьёз воспринял задание Кудрявцевой.

Двое в шлёпках, двое в кроссовках, все очень серьёзны, — написал он

Большинство подписчиков искать отличия не стали, а просто отметили, что все мужчины на снимке — красавцы.

Кудрявцева родила сына Жанна в 1990 году от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В своих интервью она признавалась, что дала имя ребёнку в честь Жан-Клода Ван Дамма. В юности она была большой поклонницей таланта этого актёра. С Игорем Макаровым телеведущая заключила брак в 2013 году.

В свой день рождения, 20 мая, Кудрявцева опубликовала снимок, на котором целуется с певцом Митей Фоминым, передавал NEWS.ru.