Лера Кудрявцева собрала любимых мужчин на одном фото

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Instagram фото, на котором вместе сидят её муж — хоккеист Игорь Макаров, сын от первого брака Жан, крёстный и племянник.
Найди пару отличий, как говорится, — подписала снимок звезда.
Один из подписчиков всерьёз воспринял задание Кудрявцевой.
Двое в шлёпках, двое в кроссовках, все очень серьёзны, — написал он
Большинство подписчиков искать отличия не стали, а просто отметили, что все мужчины на снимке — красавцы.
Кудрявцева родила сына Жанна в 1990 году от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В своих интервью она признавалась, что дала имя ребёнку в честь Жан-Клода Ван Дамма. В юности она была большой поклонницей таланта этого актёра. С Игорем Макаровым телеведущая заключила брак в 2013 году.
В свой день рождения, 20 мая, Кудрявцева опубликовала снимок, на котором целуется с певцом Митей Фоминым, передавал NEWS.ru.
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