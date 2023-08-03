Кто из российских артистов продолжает выступать после тяжелых операций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фигуристу Роману Костомарову предстоит перенести установку ручных протезов. Кто из знаменитостей после подобных операций продолжал выходить на сцену?

Олимпийский чемпион по фигурному катанию после ампутации конечностей активно тренируется, делая упор на ноги. Через некоторое время Костомарову предстоит вернуться в больницу.

«Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — заявил Песков.

Кто из российских звезд пережил протезирование

Актер Андрей Зибров носит глазной протез после тяжелого ранения в голову из травматического пистолета. Инцидент произошел в 2010 году, когда он заступился за свою супругу. Во время драки один из напавших выстрелил артисту в лицо, пуля попала в правый глаз. Уже через год Зибров вернулся в кино и снялся в продолжении сериала «Агент национальной безопасности».

Народный артист Вячеслав Невинный всю жизнь проработал во МХАТе. Из-за сахарного диабета у актера началась гангрена — ему ампутировали обе ноги. Как сообщали СМИ, оплатить лечение и собрать деньги на протезы помогали коллеги — Александр Калягин и Олег Табаков. После операций Невинный продолжал выходить на сцену.

«Все должны видеть не страдающего, а жизнерадостного актера! Буду играть, пока есть силы!» — говорил он.

От осложнений, вызванных сахарным диабетом, пережил ампутацию нижних конечностей и актер Виктор Байков, известный ролью Ксан Ксаныча в фильме «Девчата». Он продолжал работать в театре Сатиры даже после операции. Друзья и коллеги помогли приобрести протезы, а режиссеры давали роли, в которых большую часть времени нужно сидеть.

Как артисты живут с дефектами внешности

Шоумен Дмитрий Нагиев активно снимается на телевидении и в кино, несмотря на асимметрию лица. Паралич лицевого нерва случился в результате переохлаждения. Длительное лечение помогло частично восстановить подвижность лица. По этой причине артист часто появляется в эфирах в темных очках — из-за усталости его левый глаз может непроизвольно закрываться.

У Марии Порошиной есть легкая форма косоглазия. Актриса научилась позировать и наносить макияж так, чтобы ее особенность оставалась незамеченной.

Участник КВН и шоу «Однажды в России» Денис Дорохов родился с «заячьей губой». Из-за этой особенности его даже не взяли в армию. У артиста нет комплексов насчет своего внешнего вида, более того, он помогает детям с физическими недостатками.

Советский артист Савелий Крамаров активно снимался в кино, несмотря на косоглазие. На его счету роли в фильмах «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев» и многих других.

«Мое косоглазие — мой хлеб!» — любил повторять Крамаров.

Чем болеют российские знаменитости

У певца Димы Билана в 2017 году было обнаружено пять межпозвоночных грыж, что повлекло онемение рук. Артист не мог сам застегивать рубашки, но от операции отказывался. Доверился врачам он лишь спустя пять лет.

Певица Сати Казанова с детства страдает псориазом. Артистке потребовались годы, чтобы перестать волноваться насчет заболевания.

«Я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз. А он у меня с полутора лет. И как себя помню, я его стыдилась. Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет», — говорила она в личном аккаунте в соцсетях.

Телеведущий Валдис Пельш имеет заболевание поджелудочной железы и борется с приступами панкреатита уже более 10 лет.

«Надо сказать, что боль настолько сильная, что она запоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать: „Зато вы не рожаете“, потому что я рожал аж два раза», — рассказал ведущий в эфире программы Елены Малышевой.

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