«Мои спасители»: Костомаров опубликовал фото с семьей после больницы Костомаров опубликовал фото с семьей после выписки из больницы

Фото: t.me/kostomarovroman

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram фотографию с семьей после выписки из больницы. На кадре присутствуют сам спортсмен, его супруга Оксана Домнина, а также дети Анастасия и Илья. Костомаров назвал их своими спасителями.

Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые, — написал Костомаров.

6 июля олимпийского чемпиона выписали из больницы. Спортсмен провел в медицинском учреждении 175 дней. Костомаров попал в больницу 10 января с подозрением на пневмонию. По словам его коллег, это произошло из-за того, что спортсмен запустил болезнь и продолжал выходить на лед. Его состояние было очень тяжелым, началось заражение крови, поэтому врачи решили ампутировать ему ноги, чтобы спасти жизнь. Однако некроз прогрессировал, и медикам пришлось ампутировать спортсмену кисти рук.

Ранее Костомарова заметили на прогулке с женой Оксаной Домниной. На опубликованном в интернете видео пара направляется по двору к подъезду дома. Жена открывает дверь, а фигурист уверенно без посторонней помощи поднимается по лестнице.