«Ксения — жертва»: Никас Сафронов призвал прекратить травлю Собчак

Народный художник России Никас Сафронов призвал прекратить травлю своей приятельницы телеведущей Ксении Собчак. По его словам, журналистка была всего лишь пассажиром в смертельной аварии, жертвой которой стала 35-летняя Екатерина Тарасова, передаёт Sobesednik.ru.

Я считаю, что необходимо прекратить травлю Ксении. В интернете пишут: «Собчак убила двух человек». Так могут считать только злые люди, которые хотят получить на этой истории свой пиар, — признался Сафронов.

Он подчеркнул, что Ксения сидела на пассажирском сидении и решения выехать на встречную полосу не принимала, а значит её вины в произошедшем нет. К тому же, добавил Сафронов, телеведущая сама пострадала: после аварии у Собчак остались не только физические травмы, но и психологические, отметил он.

Ксения — жертва ДТП, она пострадала при столкновении, у неё есть ранения. Но даже и не это страшно и больно — она получила глубокую психологическую травму на всю жизнь, после которой ещё долго будет восстанавливаться, — резюмировал художник.

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. История получила общественный резонанс из-за того, что Собчак не помогла пострадавшим, а уехала на другой машине в аэропорт. Она же утверждает, что её директор вызвал к месту ДТП скорую помощь и узнавал, требуется ли помощь другим участникам аварии.

Ранее бывший муж погибшей в аварии с Собчак Екатерины Тарасовой признался, что не ждёт никакой финансовой или юридической помощи от телеведущей. Он добавил, что воспитывал дочь вместе с бывшей женой, несмотря на развод. Сейчас девочке семь лет, и она точно будет жить с ним.