Ксения Алфёрова прокомментировала скандал с речью Бероева против вакцинации

Российская актриса Ксения Алфёрова — жена актёра Егора Бероева, чьё публичное выступление против обязательной вакцинации вызвало скандал — на своей странице в Instagram высказалась по поводу прививок от COVID-19 и ковидных ограничений. По её мнению, авторы ограничительных мер «пытаются разделить» людей и вызвать между ними вражду.

Она отметила, что не хочет, чтобы её дочь «жила в тоталитарном мире, а это та реальность, которая уже наступает».

И дело не в возможности ходить в кафе, это только начало, поверьте! Почитайте историю, ведь это уже было, и не так давно! <...> Я не против уколов! У меня есть друзья, которые добровольно решили участвовать в этом эксперименте, и это их право, и я его уважаю, а они уважают мой выбор. И это не мешает нам ходить друг к другу в гости и обниматься при встрече! — написала Алфёрова.

Знаменитость добавила, что её знакомые привились не в «торговом центре», а «сделали всё так, как предусмотрено в таких случаях специально разработанными ещё в советское время инструкциями. Прошли тщательное обследование, убедились, что у них нет хронических заболеваний, что они здоровы и готовы к уколу».

Накануне её супруг Егор Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Он признался, что сам не делал прививку от COVID-19, хотя некоторые его знакомые и друзья вакцинировались. Звезда «Турецкого гамбита» признался: эта тема никогда не была причиной для ссор и споров в его кругу, однако введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным ограничения всё изменили.

Ранее режиссёр Константин Богомолов заявил, что слова актёра Егора Бероева против обязательной вакцинации от коронавируса — дикость, неадекватность и помутнение. Богомолова в речи актёра возмутило сравнение вакцинации с трагедией холокоста. Журналист Антон Красовский также раскритиковал выступление Бероева против вакцинации.