Кристина Асмус рассказала, за какую роль ей стыдно

Актриса Кристина Асмус рассказала, что в её карьере была роль, за которую ей теперь стыдно.
Подписчик спросил у артистки, какую роль она никогда не согласилась бы сыграть. Она ответила, что такая роль у неё уже была и сопроводила историю кадром из фильма Сарика Андреасяна «Что творят мужчины»,
Она отметила, что не смогла бы сняться в фильме для взрослых, так как стесняется раздеваться перед камерой.
Асмус играла в комедии Андреасяна в 2013 году параллельно с работой в сериале «Интерны».
Как писал NEWS.ru, актриса уже неделю болеет коронавирусом дома, и чтобы не исчезать из медийного пространства, решила запустить вопросник для своих поклонников. Они ежедневно задают ей вопросы, а ответы она выкладывает в виде сториз.