Кристина Асмус рассказала, за какую роль ей стыдно

https://static.news.ru/photo/1c3f1282-1220-11eb-be6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Кристина Асмус рассказала, что в её карьере была роль, за которую ей теперь стыдно.

Подписчик спросил у артистки, какую роль она никогда не согласилась бы сыграть. Она ответила, что такая роль у неё уже была и сопроводила историю кадром из фильма Сарика Андреасяна «Что творят мужчины», передаёт KP.ru.

Она отметила, что не смогла бы сняться в фильме для взрослых, так как стесняется раздеваться перед камерой.

Асмус играла в комедии Андреасяна в 2013 году параллельно с работой в сериале «Интерны».

Как писал NEWS.ru, актриса уже неделю болеет коронавирусом дома, и чтобы не исчезать из медийного пространства, решила запустить вопросник для своих поклонников. Они ежедневно задают ей вопросы, а ответы она выкладывает в виде сториз.