Кристина Асмус рассказала о своей настоящей фамилии

https://static.news.ru/photo/b6c5db10-1608-11eb-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Российская актриса Кристина Асмус, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала о происхождении своей фамилии. Она отметила, что информация об этом, приведённая в популярной онлайн-энциклопедии, неверна.

Один из подписчиков спросил актрису о происхождении фамилии. В «Википедии» указано, что настоящая фамилия Кристины — Мясникова, эту же фамилию носят её родители. Из этого следует, что она стала популярной уже под псевдонимом, однако никаких подробностей не сообщается. Девушка сняла все вопросы на этот счёт.

У меня немецкие корни по маминой линии. Все родственники с её стороны живут в Германии. Фамилия Асмус — мамина, которая всю жизнь носила только её. «Википедия» нагло врёт, я взяла мамину фамилию 15 лет назад, — написала актриса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший муж Асмус и отец её дочери шоумен Гарик Харламов рассказал о причинах развода. Комик пояснил, что жизнь звёздной пары осложнили разные интересы и мировоззрение.