«Короля играет окружение»: Лоза рассказал, перейдёт ли Месси в «Реал»

Советский и российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с NEWS.ru порассуждал, где может продолжить карьеру аргентинский футболист Лионель Месси после ухода из испанской «Барселоны». Певец отметил, что форвард вряд ли перейдёт в мадридский «Реал», так как отдал слишком много времени и сил каталонцам, чтобы его приняли фанаты «сливочных». Однако он подчеркнул, что Месси найдёт себя в любой команде с «толковым тренером» и «очень большими деньгами», но основной состав придётся перестраивать под звезду, ибо «короля играет окружение».

Чтобы они его увидели, чтобы отдали ему нужный пас, чтобы он их видел и знал манёвр. Когда человек отдаёт передачу пяткой, он точно знает, что сзади кто-то есть. Для этого оба футболиста должны чувствовать друг друга, отрабатывать манёвр на тренировке. Без этого любой игрок потеряется, даже уровня Месси. Он не должен разворачиваться на 180 градусов перед пасом пяткой, чтобы увидеть, где второй игрок. В таком случае, вся его техника уйдёт в никуда, — сказал Лоза.

Лоза также призвал не обращать внимание на возраст Месси (34 года), так как спортсмен по-прежнему «бежит, бьёт и забивает», поэтому о конце карьеры рано говорить.

Толковый тренер поставит его туда, где не надо будет быстро бегать. Не ставь его на край, где надо проявлять скоростные качества. Поставь его в центр площадки, пусть разводит мячи, как делал это Марадона, — резюмировал Лоза.

Вечером 5 августа руководство ФК «Барселона» объявило об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Последний контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Месси практически всю футбольную карьеру провёл в каталонском клубе. В прошедшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход из «Барселоны» Лионеля Месси. Он назвал новость «холодным душем». Спортсмен отметил, что «сине-гранатовых» сложно представить без легендарной «десятки». Лионель Месси выступал за «Барселону» 18 лет.