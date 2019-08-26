https://static.news.ru/photo/b9d0151e-c7df-11e9-8598-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов с дочерью Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус показала в Instagram снимок подросшей дочери. Девочке исполнилось 5 лет и она всё больше становится похожа на своего знаменитого отца, комика Гарика Харламова.

На снимке Настя сидит в кресле в летнем розовом платье и кроссовках. Малышка с улыбкой смотрит в камеру. Пользователи по достоинству оценили фото, заметив, что девочка является маленькой копией папы: «Папина дочка,вылитый Гарик»; «Маленький Харламов...только красивая!»; «Малышка — Гарик Гарикович»; «Ну папина дочка! Так здорово, что Игорь может быть в другом человеке),жаль, что не хотите пока ещё своих портретиков».

Ранее News.ru сообщал, что Асмус отправилась в отпуск на Мальдивы вместе с дочерью. На снимке с курорта актриса продемонстрировала спортивные способности, сделав стойку на руках с вытянутыми вперёд ногами.