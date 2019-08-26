Актриса Кристина Асмус показала в
На снимке Настя сидит в кресле в летнем розовом платье и кроссовках. Малышка с улыбкой смотрит в камеру. Пользователи по достоинству оценили фото, заметив, что девочка является маленькой копией папы: «Папина дочка,вылитый Гарик»; «Маленький Харламов...только красивая!»; «Малышка — Гарик Гарикович»; «Ну папина дочка! Так здорово, что Игорь может быть в другом человеке),жаль, что не хотите пока ещё своих портретиков».
Ранее News.ru сообщал, что Асмус отправилась в отпуск на Мальдивы вместе с дочерью. На снимке с курорта актриса продемонстрировала спортивные способности, сделав стойку на руках с вытянутыми вперёд ногами.