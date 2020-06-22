Концертный директор Харламова назвала правдой его развод с Асмус

Концертный директор Гарика Харламова Ксения Александрова подтвердила информацию о его разводе с актрисой Кристиной Асмус. По её словам, вопреки мнению некоторых поклонников пары, это не шутка.
Об этом она
22 июня шоумен Гарик Харламов и его супруга актриса Кристина Асмус одновременно опубликовали в Instagram пост о том, что приняли решение развестись. Оба супруга отметили, что фильм «Текст», в котором Асмус снялась в эротической сцене, и самоизоляция не являются причинами развода.
Это правда. Но деталей, кроме того, что они написали, нет, — сообщила Александрова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что шоумен Гарик Харламов заявил, что их отношения с актрисой Кристиной Асмус, с которой они проходят бракоразводный процесс, переходят в новую стадию, где будет место уважению и дружбе. Кроме того, они с супругой остаются любящими родителями для дочери.
В свою очередь сама Асмус призналась, что решилась развестись с Харламовым ещё год назад. По её словам, это решение не спонтанное. Они долго к нему шли.
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