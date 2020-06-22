Концертный директор Харламова назвала правдой его развод с Асмус

https://static.news.ru/photo/15985ab2-b49f-11ea-a11f-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов и Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Концертный директор Гарика Харламова Ксения Александрова подтвердила информацию о его разводе с актрисой Кристиной Асмус. По её словам, вопреки мнению некоторых поклонников пары, это не шутка.

Об этом она сказала в беседе с РЕН ТВ. Александрова отметила, что никаких деталей, кроме того, что написали сами артисты в соцсетях, нет.

22 июня шоумен Гарик Харламов и его супруга актриса Кристина Асмус одновременно опубликовали в Instagram пост о том, что приняли решение развестись. Оба супруга отметили, что фильм «Текст», в котором Асмус снялась в эротической сцене, и самоизоляция не являются причинами развода.

Это правда. Но деталей, кроме того, что они написали, нет, — сообщила Александрова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шоумен Гарик Харламов заявил, что их отношения с актрисой Кристиной Асмус, с которой они проходят бракоразводный процесс, переходят в новую стадию, где будет место уважению и дружбе. Кроме того, они с супругой остаются любящими родителями для дочери.

В свою очередь сама Асмус призналась, что решилась развестись с Харламовым ещё год назад. По её словам, это решение не спонтанное. Они долго к нему шли.