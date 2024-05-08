Композитор Окороков может запретить экс-певицам «Комбинации» петь его хиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Апина

Композитор Виталий Окороков сообщил NEWS.ru, что пригрозил бывшим солисткам «Комбинации» запретом на исполнение его песен, если артистки не прекратят предъявлять претензии. По его словам, он может поступить с певицами так же, как в свое время сделал продюсер Андрей Литягин с Маргаритой Суханкиной.

Я же могу так поступить, как Андрей Литягин (продюсер «Миража», который запретил Маргарите Суханкиной исполнять песни группы через суд. — NEWS.ru). Просто пишется заявление, что я запрещаю им петь свои песни, даже если четыре песни запрещу, у них не будет концертов, — сказал Окороков.

Композитор «Комбинации» отметил, что ему не хотелось бы идти на эти крайние меры. Окороков заявил, что его задели слова Апиной, согласно которым он был всего лишь «инициатором» создания нескольких песен. Ее слова о том, что песни «Комбинации» были коллективным творчеством, он назвал «главной ложью».

Новая группа Russian Girls из Саратова, состоящая из двух вокалисток, с разрешения композитора, правообладателя Виталия Окорокова стала исполнять старые хиты «Комбинации» в современной обработке. Это не понравилось солисткам «Комбинации» Алене Апиной и Татьяне Ивановой. В выпуске программы «Ты не поверишь!» Апина заявила, что на бэках звучат их с коллегой голоса, и обещала обратиться в суд.

Ранее музыкальный лейбл «Джем», с которым сотрудничает композитор Окороков, потребовал заблокировать выпуск шоу Малахова, после того как в нем прозвучала песня «Два кусочека колбаски» «Комбинации». По словам представителей лейбла, это было сделано без согласования. Адвокат Сергей Жорин считает, что создателей шоу «Привет, Андрей!» могут обязать выплатить до 5 млн рублей в случае удовлетворения иска от компании «Джем».