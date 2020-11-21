Харламов восхитил Кудрявцеву, подарив дочери загородный особняк

https://static.news.ru/photo/17e1d502-2d60-11eb-b69d-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Гарик Харламов написал дарственную на загородный четырёхэтажный дом маленькой дочери. Теперь шикарный особняк принадлежит шестилетней девочке.

Поступком юмориста восхитилась Лера Кудрявцева, похвалив Харламова в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

Гарик я тебя люблю. Большой респект. Молодец, — сказала телеведущая, которая очень трепетно относится ко всему, что касается отношений детей и родителей.

Самое интересное, что особняк Харламов купил ещё до того, как женился на Кристине Асмус. Стоит дом 100 млн рублей. По словам соседей, в особняке до сих пор идёт ремонт и стоит «дым коромыслом». В особняке живут Кристина Асмус с дочерью. Иногда сюда приезжает и сам Харламов.

В этом году Харламов и Асмус объявили о разводе. Но многие считают, что пара просто пиарится на истории с разводом, а на самом деле семья живёт душа в душу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус выложила в своём Instagramснимок в необычном и ярком наряде. Так, на фото артистка позировала в красной блузе в белый горошек, кружевных шортиках и туфлях на танкетке.