Коллекторы терроризируют артиста театра Петросяна Александра Морозова

Артист театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Александр Морозов из-за пандемии остался без заработка и не может платит за ипотеку. Каждый месяц артисту нужно вносить по 18 тыс. рублей, но гастролей сейчас нет и заработка тоже.
Квартира, за которую рассчитывается 46-летний Морозов, находится в Звенигороде. В долг у Петросяна просить Морозов смысла не видит и не хочет,
Откуда у людей деньги, чтобы ещё и артистам помогать? Мне звонят суровые дяденьки. Говорят, что если не отдам деньги, то будут в судебном порядке долги взимать. Они хотят отсудить у меня квартиру, — пожаловался юморист.
Артисту приходится жить на пенсию матери. Другого выхода она пока не видит. Не идти же ему воровать, иронизирует Морозов.
Они меня просто пинают. Оказывается, я под прицелом в коллекторском агентстве уже оказался. У меня, конечно, есть диплом сварщика. Но я вряд ли смогу что-то годное сейчас сварить, — говорит артист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство культуры призвало Роспотребнадзор с середины июля разрешить проведение концертов на открытом воздухе. Массовые мероприятия запрещены в России с марта, когда в стране начал распространяться коронавирус.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен