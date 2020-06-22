Коллекторы терроризируют артиста театра Петросяна Александра Морозова

https://static.news.ru/photo/8fb43e44-b439-11ea-b17c-fa163e074e61_660.jpg Александр Морозов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артист театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Александр Морозов из-за пандемии остался без заработка и не может платит за ипотеку. Каждый месяц артисту нужно вносить по 18 тыс. рублей, но гастролей сейчас нет и заработка тоже.

Квартира, за которую рассчитывается 46-летний Морозов, находится в Звенигороде. В долг у Петросяна просить Морозов смысла не видит и не хочет, рассказал артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Морозов добавил, что Петросян «сам сейчас сидит без гастролей», а у поклонников просить деньги артист никогда не будет.

Откуда у людей деньги, чтобы ещё и артистам помогать? Мне звонят суровые дяденьки. Говорят, что если не отдам деньги, то будут в судебном порядке долги взимать. Они хотят отсудить у меня квартиру, — пожаловался юморист.

Артисту приходится жить на пенсию матери. Другого выхода она пока не видит. Не идти же ему воровать, иронизирует Морозов.

Они меня просто пинают. Оказывается, я под прицелом в коллекторском агентстве уже оказался. У меня, конечно, есть диплом сварщика. Но я вряд ли смогу что-то годное сейчас сварить, — говорит артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство культуры призвало Роспотребнадзор с середины июля разрешить проведение концертов на открытом воздухе. Массовые мероприятия запрещены в России с марта, когда в стране начал распространяться коронавирус.