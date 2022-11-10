Киркорову предложили продать лосины и купить бронежилеты для военнослужащих Руководитель фонда «Добро и дело» Артемьева предложила Киркорову продать лосины и купить бронежилеты военным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева заявила, что приветствовала бы решение певца Филиппа Киркорова продать лосины и перья, чтобы на вырученные деньги купить «тушенку людям или бронежилеты военнослужащим». Об этом она заявила на прошедшем 9 ноября в Москве благотворительном вечере «Сила добра» в поддержку присоединенных территорий, передает корреспондент NEWS.ru.

Если за эти деньги мы потом могли бы купить тушенку людям или бронежилеты военнослужащим, то пожалуйста — и перья возьмем, и лосины, — сказала глава фонда.

Артемьева указала, что ряд российских артистов «тоннами покупают и переправляют гуманитарку мирному населению и военнослужащим, находящимся на присоединенных территориях». В частности, она назвала имена актеров Владимира Стеклова и Олега Чернова, которые «постоянно с нами на передовой, попадают с нами под обстрелы».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предложил Киркорову «вместо покупки очередных сумасшедших дорогущих туалетных нарядов» направить деньги на покупку для мобилизованных в зону СВО необходимых вещей, например, термобелья и одеял. Заявление критика прозвучало в связи со скандалом, вызванным появлением Киркорова в прозрачном костюме на концерте в Алма-Ате. Накануне фрагмент выступления поп-исполнителя в капроновом лонгсливе и лосинах поверх чёрных трусов опубликовала на своей странице в TikTok одна из его фанаток.