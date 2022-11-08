Соседов предложил Киркорову купить бельё военным вместо «туалетных нарядов» Критик Соседов посоветовал Киркорову вместо «туалетных нарядов» купить термобельё мобилизованным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил певцу Филиппу Киркорову «вместо покупки очередных сумасшедших дорогущих туалетных нарядов» направить деньги на покупку для мобилизованных в зону СВО российских военных необходимых вещей, например, термобелья и одеял.

По мнению критика, Киркорову в сложившейся политической обстановке стоило бы отправить потраченные на костюмы миллионы евро на поддержку российской армии. Он назвал поведение певца аморальным.

Сам факт того, что человек имеет гардероб, который стоит миллионы евро, это недопустимо в ситуации, когда в стране много людей обездоленных, больных. И так жировать, так шиковать недопустимо. Когда идёт специальная военная операция, аморально выходить в таких дорогущих костюмах. Эти деньги можно было бы отдать тем же солдатам, которым не хватает термобелья, одеял, каких-то вещей необходимых. Вот чем надо заниматься, куда деньги отдавать свои. А не на сумасшедшие наряды, бесконечные дорогущие туалеты. Вот это моя позиция. И не понимать этого, значит ты — аморальный человек, — возмутился Соседов.

При этом звёздный критик признался, что не видел прозрачный костюм Киркорова, в котором артист появился на концерте в Алма-Ате. Накануне фрагмент выступления поп-исполнителя в капроновом лонгсливе и лосинах поверх чёрных трусов опубликовала на своей странице в TikTok одна из его фанаток.

Ранее Филипп Киркоров оконфузился на концерте в Ташкенте. В Telegram-канале «НеМалахов» появилось видео с самой большой площадки столицы Узбекистана во дворце «Дружбы народов». На кадрах певец не попадает в ноты и откровенно не вытягивает песню голосом.