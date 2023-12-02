Киркоров рассказал о состоянии отца Киркоров: состояние отца оставляет желать лучшего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Певец Филипп Киркоров признался, что состояние здоровья его отца Бедроса Киркорова оставляет желать лучшего. На фестивале «Песня года — 2023» артист отметил, что врачи из института Вишневского в очередной раз спасли жизнь отца.

Папино состояние оставляет желать лучшего, но благодаря институту Вишневского его спасли в очередной раз. Если бы он еще слушался врачей! — сказал Киркоров.

Telegram-канал SHOT сообщил до этого, что народному артисту России Бедросу Киркорову может потребоваться новая операция на сердце. По данным канала, врачи диагностировали у артиста стеноз аортального клапана.

SHOT писал, что отцу известного исполнителя провели полноценное обследование в одной из больниц Москвы. По информации канала, помимо стеноза у певца имеется застойная сердечная недостаточность (сердце не справляется с перекачиванием крови), которая сопровождается одышкой и быстрой утомляемостью. SHOT уточняет, что именно с такими симптомами Киркоров поступил в больницу. Также канал сообщил, что в прошлом году артисту уже проводили операцию на сердце и установили кардиостимулятор, а сейчас ему показано протезирование клапана.

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что Бедрос Киркоров сбежал из больницы, недолечив пневмонию. По его данным, отец Филиппа Киркорова заявил медикам, что теперь намерен попробовать нетрадиционные методы лечения. Однако позднее артист сам вышел на связь с журналистами и опроверг сведения о своем побеге.