Отцу Киркорова могут назначить операцию из-за нового диагноза SHOT: Бедросу Киркорову могут провести новую операцию на сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Telegram-канал SHOT сообщает, что народному артисту России Бедросу Киркорову может потребоваться новая операция на сердце. По данным канала, врачи диагностировали у артиста стеноз аортального клапана.

SHOT пишет, что отцу известного исполнителя провели полноценное обследование в одной из больниц Москвы. По информации канала, помимо стеноза у певца имеется застойная сердечная недостаточность (сердце не справляется с перекачиванием крови), которая сопровождается одышкой и быстрой утомляемостью. SHOT уточняет, что именно с такими симптомами Киркоров поступил в больницу. Также канал сообщил, что в прошлом году артисту уже проводили операцию на сердце и установили кардиостимулятор, а сейчас ему показано протезирование клапана.

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что Бедрос Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию. По его данным, отец Филиппа Киркорова заявил медикам, что теперь намерен попробовать нетрадиционные методы лечения. Однако позднее артист сам вышел на связь с журналистами и опроверг сведения о своем побеге. Певец отметил, что его лечат врачи-гении, от которых убежит только дурак. Директор исполнителя несколько дней назад сообщал, что певец находится дома и хорошо себя чувствует.