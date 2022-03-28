Кинокритик Шнейдеров похвалил Уилла Смита за драку с Крисом Роком

Актёр Уилл Смит поступил по-мужски, когда ударил ведущего церемонии вручения «Оскара» Криса Рока за спорную шутку о его лысеющей жене Джаде, заявил кинокритик Давид Шнейдеров. При этом он не исключил вероятности того, что драка была постановочной, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Мне кажется, что блестяще сыграл Уилл Смит в фильме «Король Ричард». Наверное, да, я бы дал ему «Оскар». Самое интересное то, что эта роль довольно принципиально отличается от того, что он играл. Но главное, я бы ему вручил «Оскар» за оплеуху Крису Року, потому что любым шуткам есть пределы. Уилл Смит отреагировал по-мужски, подошёл — и дал по роже. Хотя, возможно, это была постановка. Если постановка, то красиво, — подчеркнул Шнейдеров.

Крис Рок пошутил про жену Смита — Джаду Пинкетт-Смит. Актриса страдает от алопеции, у неё выпадают волосы. Рок в шутку посоветовал ей сыграть главную роль в фильме «Солдат Джейн 2». Главную роль в первой части сыграла Деми Мур, которая ради роли побрилась наголо.



Смит сначала посмеялся над шуткой Рока, но затем, увидев реакцию своей жены, подошёл к ведущему церемонии и ударил его по лицу.



Ранее президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на эпизод, произошедший на церемонии вручения «Оскара» между актёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком. По мнению спортивного функционера, ссора двух голливудских звёзд стала украшением этого мероприятия.