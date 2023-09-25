«Каждая его песня напоминает другую» : Анкудинова о секрете хитов Shaman Диана Анкудинова рассказала о знакомых мелодиях в хитах Shaman

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN

20-летняя певица Диана Анкудинова в Yotube-шоу «Осторожно, Собчак!» объяснила популярность композиции Shaman «Я русский» тем, что автор использовал в ней уже знакомую мелодию. Певица отметила, что многие хиты исполнителя напоминают ей другие известные песни. Отвечая на вопрос Ксении Собчак, почему ее композиция «Я Россией тебя зову» не повторила успеха хита Shaman, Анкудинова сообщила, что у нее не было цели «захватить большую аудиторию».

У Шамана в песнях очень много мелодий, которые все знают. Честно признаюсь, каждая его песня мне напоминает какую-то другую песню. Для меня это большой показатель, все хиты в принципе так и делаются, как я поняла. Наверное да, видимо, это работает. Но еще это работает, видимо, потому что он — парень. А женщины — очень падкий зритель. И потому что у меня не было цели той песней [«Я Россией тебя зову»] захватить большую аудиторию, — сказала Анкудинова.

В декабре 2021 года Анкудинова сообщила, что удивилась слухам о том, что её кандидатуру предлагают для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2022». По словам девушки, ни она, ни её представители пока не проводили никаких переговоров. Исполнительница отметила, что не знает, откуда у СМИ появилась такая информация и посоветовала взять комментарий у того, кто первым разместил новость, так как он осведомлён больше, чем певица.



Ранее приёмная мама Анкудиновой Ирина Поник рассказала о получении письма, в котором родная мать звезды телепроектов «Ты супер!» и «Шоумаскгоон» на НТВ угрожала «расправиться» с дочерью. Женщина призналась, что содержание письма было «жутким», очень напугало Диану, и ей пришлось обратиться в полицию с заявлением об угрозе жизни и здоровью юной артистки.