Анкудинову удивили слухи о её поездке на Евровидение-2022

Российская певица Диана Анкудинова удивилась слухам, что её кандидатуру предлагают для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2022». По словам 18-летней девушки, ни она, ни её представители пока не проводили никаких переговоров, пишет Woman.ru.

Я не знаю, откуда у СМИ появилась такая информация. Наверное, лучше взять комментарий у того, кто это первым разместил, так как он осведомлён больше, чем я. Ни я, ни мои представители никаких переговоров по поводу моего участия не проводили, — сказала она изданию.

Также в СМИ появилась информация, что от России на конкурс могут отправить Даню Милохина, Клаву Коку и Александра Панайотова.

Международный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдёт в Турине. Италия получила право на проведение состязания после победы на конкурсе, который состоялся в прошлом году в Роттердаме, итальянской группы Måneskin. Эта победа Италии стала третьей в истории Евровидения и первой с 1990 года.

В 2021 году Евровидение проходило в Роттердаме на арене Ahoy. Победу одержала группы Måneskin с песней Zitti E Buoni. Итальянцы смогли покорить зрителей, собрав 524 балла по итогам голосования. Россия — в лице Манижи с песней Russian Woman («Русская женщина») — заняла девятое место, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. В общей сложности девушка набрала 204 балла: 100 от зрителей и 104 от жюри. Из жюри максимальные 12 баллов России присудил только Азербайджан.