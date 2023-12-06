Катя Лель рассказала, что возле ее лифта 15 лет стоит большая черная собака

Фото: NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель рассказала в комментарии NEWS.ru, что возле лифта в ее доме стоит странный подарок — мягкая игрушка в виде большой черной собаки. По словам артистки, все гости пугаются, когда встречают эту игрушку на выходе из лифта.

Был подарок, который у меня до сих пор стоит на выходе из лифта. Это огромная черная собака. Причем она настолько похожа на настоящую, как овчарка. Каждый, кто выходит [делает испуганный возглас и закрывает лицо], все думают, что настоящая. Я не знаю, кто это подарил. Она мягкая, но очень похожа на настоящую. Она там стоит вот уже лет 15, — рассказала певица.

Также певица рассказала, как на один из праздников 8 Марта на выходе из квартиры у нее оказалась коробка с бантами. Внутри лежала кукла, очень похожая на человека.

У меня чуть сердце не схватило. Это какой-то робот-ребенок, которого мне подарили. Он у меня много лет жил. Намеки какие-то были, наверное, — пошутила Лель.

В 2019 году Катя Лель рассказала, что в 1990 году она встретилась с инопланетянами, которые оставили ее без нескольких зубов. Она заверила, что этот случай произошел с ней в родном Нальчике.

В ноябре хит певицы «Мой мармеладный» попал в топ вирусных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Трек был выпущен около 20 лет назад. Иностранцы в ТikTok записывали под него липсинги в шапках-ушанках.