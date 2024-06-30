Канье Уэст в Москве? При чем здесь Рудковская, Путин и воскресная служба

Фото: John Taggart/Zuma/TASS

Канье Уэст

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила, что американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Правда ли это, зачем исполнитель прибыл в Россию?

Что известно о приезде Уэста

Утром 30 июня Рудковская сообщила о приезде американского исполнителя. По ее словам, Уэст остановился в центре Москвы.

«Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! <...> Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить!» — написала продюсер в своем Telegram-канале.

Она добавила, что у россиян «велики шансы» увидеть Уэста на Красной площади.

Зачем Уэст мог прилететь в Россию

Рудковская пишет о возможном шоу Канье Уэста в столичном Дворце спорта «Лужники». Продюсер полагает, что если мероприятие состоится, то билеты на него раскупят за несколько дней.

«Скрестили пальцы по шоу в „Лужниках“! Мои ставки: если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно, неделю максимум!» — написала Рудковская.

В мае 2024 года продюсер заявляла, что Уэст посетит Россию осенью. Она отметила, что организацией концертов мировых звезд в России занимается Евгений Финкельштейн, который устраивал выступления Мадонны, Дженнифер Лопес, Джастина Тимберлейка, а также проводил все большие концерты Димы Билана. Финкельштейн, по словам Рудковской, назвал фейком информацию о концерте Уэста летом, «хотя подтвердил сам факт переговоров».

«А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики», — заявляла Рудковская.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Яна Рудковская

По ее словам, продюсеры и организаторы знают, что концерт с «Лужниками» и другими структурами нужно согласовывать за несколько недель до. В этой связи, как отмечала Рудковская, «было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает».

Продюсер также ранее заявляла, что переговоры о концерте американского исполнителя начались еще три года назад. В 2022-м издание Billboard писало, что рэпер приедет в Россию, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и посетит воскресную службу. Тогда представитель артиста якобы заявлял, что Уэст проведет в России много времени и она станет для него «вторым домом».

На следующий день появилось опровержение новости Billboard в Rolling Stone. Представитель Уэста, на чьи слова ссылался Billboard, назвал информацию вымыслом и добавил, что «русские принимают желаемое за действительное».

При этом создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников сообщил РИА Новости, что информация об этом концерте — фейк. В беседе с «360» Ратников добавил, что в ближайшее время россияне могут не ждать выступлений зарубежных звезд мировой величины.

Что Уэст говорил о России и Путине

В 2012 году Уэст выпустил клип на песню White Dress. Ролик был посвящен культурам разных стран, в том числе и России. В кадре засветились заснеженная набережная реки Камы, Соборная площадь, музей PERMM, инсталляция в виде фразы «Счастье не за горами», а также знак театра «Сцена-Молот».

В декабре 2023 года Уэст опубликовал фотографию звезды «Слова пацана» Ярослава Могильникова, сыгравшего роль Ералаша. На фотографии российский актер был в футболке с принтом, посвященным выходу нового альбома рэпера.

В 2016 году скейтер Валентин Фуфаев, друг российского модельера Гоши Рубчинского, рассказал о поездке американского музыканта в Москву. Во время визита Уэст посетил выставку Родченко в Мультимедиа Арт Музее, а также Public bar.

Ряд Telegram-каналов отмечает, что возможный визит Канье в Москву может быть связан с днем рождения Рубчинского 29 июня.

В 2020 году Уэст опубликовал в соцсетях фотографию Путина на тренировке по дзюдо с Мусой Могушковым. Рэпер добавил к снимку свой комментарий.

«Правило номер один — слушайте Ye», — написал Уэст.

В 2021 году рэпер сравнил себя с «молодым Путиным» в подкасте Drink Champs.

Фото: Сергей Компанийченко/РИА Новости Владимир Путин, 1991 год

«Я решил, что я как молодой Владимир Путин, когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия, а я король культуры уже 20 лет», — объяснил тогда исполнитель.

Впервые о желании встретиться с российским президентом заявил в интервью Billboard в январе 2022 года партнер рэпера Амир Садан. В частности, он рассказал, что Уэст размышляет об организации в России шоу Sunday Service. По словам Садана, рэпер планировал пригласить на мероприятие президента России, а также пообщаться с ним.

Партнер Уэста также сообщил, что действует в качестве посредника между Уэстом, Аразом и Эмином Агаларовыми, так как рассматривал в качестве одной из площадок для выступления «Крокус Сити Холл».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к Уэсту, заявил «Газете.Ru», что ни он сам, ни Путин не знакомы с творчеством рэпера настолько глубоко, чтобы давать оценки.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — сказал он.

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