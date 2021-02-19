Канье Уэст и Ким Кардашьян подали в суд документы на развод

https://static.news.ru/photo/a376df52-ed62-11e9-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Документы на развод подали в суд после семи лет брака американская фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст. Таким образом они подтвердили появившиеся ещё несколько месяцев назад слухи о возможном расставании. Об этом пишет издание Variety.

Официальные представители супругов информацию о грядущем разводе пока не подтвердили. Ранее в прессе уже появлялись материалы о подготовке пары к расставанию, однако до последнего времени документы в суд никто не подавал.

По информации источника Variety, расставание проходит дружелюбно.

Известно также, что в последнее время Канье и Ким не жили вместе.

Ким Кардашьян является известной фотомоделью и звездой реалити-шоу с миллионами подписчиков в своём Instagram.

Канье Уэст - известный рэп-исполнитель. В 2020 году он баллотировался на пост президента США.

Ранее NEWS.ru пиал, что развод одной из самых известных звёздных пар в США — рэпера Канье Уэста и модели Ким Кардашьян — может быть связан с психологическими проблемами музыканта.