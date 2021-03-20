«Какой кайф»: Бузова может скоро вновь выйти замуж

https://static.news.ru/photo/9e98b6a0-8973-11eb-8e36-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После расставания с блогером Давидом Манукяном певица и телеведущая Ольга Бузова, по всей видимости, снова не одна и даже собирается в скором времени связать свою жизнь новыми узами брака. В сторис своего Instagram знаменитость показала кольцо на безымянном пальце правой руки.

buzova86/instagram.com

Артистка опубликовала ролик, на котором сидит на скамейке и радуется солнечной погоде. Она поделилась с поклонниками мыслями о том, что очень ждёт весну, а также возмущением по поводу того, что снег до сих пор не тает и никак не хочет уступать место весенним цветам.

Впрочем, куда большее внимание юзеры обратили на одну из деталей, особенно на руке у знаменитости. В какой-то момент Бузова начинает активно жестикулировать и в кадр попадает кольцо на безымянном пальце. Ювелирное изделие кажется простым по дизайну, однако, если приглядеться, можно заметить, что оно украшено множеством драгоценных камней.

Какой кайф, - подписала ролик знаменитость. Текст она сопроводила смайликом в виде солнышка.

Она не уточнила, кто преподнёс ей такой подарок. Тем не менее, поклонники уже подозревают, что в скором времени это станет известно.

Напомним, что для Ольги новый брак станет уже вторым по счёту. С 2012 по 2016 год она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая и певица Ольга Бузова через полтора месяца после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном сообщила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает. В эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На это Бузова решительно заявила, что уже не одинока, но раскрывать детали нового романа отказалась.