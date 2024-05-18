«Счастлива, что дожила»: Кадышева впервые выступила после слухов о раке Кадышева впервые за долгое время выступила после слухов о раке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Редкая гостья светских мероприятий Надежда Кадышева дает 18 мая концерт во Всероссийском музее декоративного искусства впервые после длительного отсутствия на фоне слухов об онкологическом заболевании, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница передала учреждению коллекцию из девяти своих сценических костюмов.

На кадрах можно увидеть, что певица, которой 1 июня исполнится 65 лет, выглядит хорошо и держится бодро. Также на видео можно заметить баяниста Александра Костюка — мужа исполнительницы, пара вместе более 40 лет. Кадышева исполнила одну из своих самых хитовых песен — «Виновата ли я» — и выразила благодарность близким.

Муж Александр Костюк, сын Григорий и коллектив нашего театра «Золотое кольцо» — это моя семья. Все, что получилось в моей жизни, стало возможным благодаря им. Я счастлива, что они есть в моей жизни и что я дожила до своего возраста 65 лет, — сказала Кадышева.

Ранее СМИ писали, что Кадышева стала часто отменять концерты из-за болезней. Знакомые звезды отмечают, что артистка выглядит «измученной и страдающей» из-за частых головных болей, бессонницы и нестабильного давления. Врач-онколог Евгения Черемушкина заявляла, что певица в любой момент может заболеть раком из-за генетической предрасположенности.