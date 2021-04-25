«К хирургам не обращаюсь»: Анита Цой раскрыла секрет своей молодости

https://static.news.ru/photo/003deee4-a683-11eb-b89e-96000091f725_660.jpg Анита Цой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анита Цой, недавно отметившая 50-летний юбилей, в интервью «Собеседнику» рассказала, что помогает ей оставаться молодой и красивой.

Раскрыть секрет своей гладкой и упругой кожи артистку заставили слухи о том, что она не брезгует услугами пластических хирургов. Однако, заверила Цой, у неё нет нужды ложиться под нож.

Благодаря корейской косметологии я поняла, что можно оставаться молодой без похода к врачам. Я к хирургам не обращаюсь. Мне кажется, ещё можно пожить без пластических операций, — подчеркнула она.

По словам певицы, она уже давно «глубоко въехала» в мир корейской косметологии, где можно встретить множество интересных инноваций. Например, патчи для глаз с гиалуроновыми иглами. Благодаря тщательному уходу за собой у Цой нет морщин, а советы корейских диетологов помогли ей похудеть на 20 кг всего за несколько месяцев.

Ранее Анита Цой, которая в 2020 году перенесла коронавирус в тяжёлой форме, пожаловалась на последствия болезни.