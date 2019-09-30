Популярный исполнитель Дима Билан потратил семь миллионов рублей, чтобы загладить свою вину перед поклонниками из Самары, где он выступил на Дне города в состоянии алкогольного опьянения.
Большой сольный концерт «Прости меня, Самара!» прошёл с успехом 29 сентября. Певец лично его организовывал и за собственные деньги. Кроме того, он подарил городу новую детскую площадку, а ещё миллион рублей передал больнице для покупки необходимого оборудования, передаёт
Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние.
Как писал News.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал Билана после его скандального выступления в Самаре. Он заявил, что алкоголь несовместим с работой на сцене, однако допустил, что злую шутку с Биланом мог сыграть всего лишь один бокал.