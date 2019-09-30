https://static.news.ru/photo/20c51394-e3bc-11e9-b008-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярный исполнитель Дима Билан потратил семь миллионов рублей, чтобы загладить свою вину перед поклонниками из Самары, где он выступил на Дне города в состоянии алкогольного опьянения.

Большой сольный концерт «Прости меня, Самара!» прошёл с успехом 29 сентября. Певец лично его организовывал и за собственные деньги. Кроме того, он подарил городу новую детскую площадку, а ещё миллион рублей передал больнице для покупки необходимого оборудования, передаёт Super .

Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние.

Как писал News.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал Билана после его скандального выступления в Самаре. Он заявил, что алкоголь несовместим с работой на сцене, однако допустил, что злую шутку с Биланом мог сыграть всего лишь один бокал.