Ивлеева заявила, что нескоро вернётся к мужу

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Юморист Павел пошутил над заявлением своей супруги Ляйсан Утяшевой о том, что она сможет прожить на 50 тысяч в месяц.

В начале своего скетча о женских и мужских тратах он сообщил, что хочет начать с «новости, которая касается его непосредственно», и процитировал слова жены. «Я могу прожить на 50 тысяч...