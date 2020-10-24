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Ивлеева заявила, что нескоро вернётся к мужу

11:56, 24 октября 2020
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая Анастасия Ивлеева раскрыла подробности съёмок новых выпусков программы «Орёл и решка» на телеканале «Пятница». Как призналась знаменитость, домой к любимому мужчине она вернётся теперь нескоро.

Мы всего лишь ещё второй город снимаем. А по ощущениям меня как будто уже месяц дома не было. Хотя впереди ещё — пять городов и три недели съёмок, — сообщила в Instagram ведущая.

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Подписчики отметили, что с нетерпением ждут каждого выпуска передачи.

Ранее телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала об особенностях жизни со своим супругом рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк), с которым в браке уже год. По её словам, они успевают соскучиться друг по другу, поскольку звезда «Орла и решки» часто улетает на съёмки своего тревел-шоу. При этом 29-летняя телеведущая заявила, что не ревнует мужа, хотя основную часть семейной жизни они проводят порознь, писал NEWS.ru.

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