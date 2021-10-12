Ивлеева после развода с Элджеем получила имущество на 150 миллионов

Известная российская телеведущая и популярный блогер Настя Ивлеева после развода с рэп-исполнителем Элджеем получила двухэтажный коттедж площадью 364 кв. м, а также гараж на пять автомобилей и четыре гектара земли. По данным Telegram-канала Mash, общая стоимость имущества составила 150 млн рублей.

Элджею досталось два из пяти автомобилей, располагавшихся в гараже. Рэпер владел половиной особняка, однако дом полностью достался его бывшей возлюбленной. Музыкант прописан в Новосибирске.

Ранее стали известны подробности развода знаменитостей. Оказалось, Ивлеева очень ревновала Элджея, и поэтому их брак оказался таким скоротечным. Отмечается, что отношения между супругами очень сильно ухудшились во время пандемии. До коронавируса у обоих артистов был плотный график, поэтому виделись они нечасто.

Также во время пандемии супружескую пару подкосил финансовый вопрос. Если Ивлеева продолжала неплохо зарабатывать, то Элджей из-за коронавирусных ограничений прекратил концертную деятельность и «заскучал». По словам знакомых пары, рэпер ушёл в загул и развлекался «то с одной, то с другой», весело проводя время. После этого Ивлеева поняла, что их браку пришёл конец.