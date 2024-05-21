«Иванушки» составили рейтинг самых стильных звезд Участники группы «Иванушки International» назвали себя самыми стильными звездами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Андрей Григорьев-Апполонов

Участники группы «Иванушки International» на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» признались NEWS.ru, что являются самыми стильными звездами в российском шоу-бизнесе. Как отметил солист Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов поддерживает этот статус уже на протяжении 30 лет.

Андрей Григорьев-Апполонов. Самый стильный. Последние 30 лет самый стильный, — заявил певец.

Исполнителей также спросили, как следует одеваться мужчине, чтобы нравиться женщине. На это «Иванушки» ответили кратко и лаконично.

Вот так, — подчеркнул Кирилл Андреев, показывая на себя и на образы своих коллег.

Ранее Туриченко признался, что боялся смерти до тех пор, пока не побывал в реанимации во время болезни отца. Музыкант вспомнил, как на его глазах из палаты вывозили умерших людей. После смерти отца музыкант перестал строить долгосрочные планы на жизнь. Как добавил солист «Иванушек», он хочет сделать что-то в своей жизни перед тем, как «отключится».

До этого Туриченко объяснил, что на текущий период в поп-музыке идет тренд на стиль 1980-х и 1990-х годов. По словам исполнителя, в любой современной композиции можно найти намек на творчество прошлых лет. При создании аранжировок новых песен стало популярно использовать звучание ретросинтезаторов, заключил певец.