Телеведущая Мария Ивакова и актёр Никита Ефремов теперь живут вместе. Пара призналась, что сняла квартиру.
Совместную фотографию в арендованной квартире Ивакова выложила в сторис Instagram.
Вот у нас жизнь! Арендованное жильё. Нет даже люстры! — пожаловалась Мария.
Слухи о том, что Ивакова и Ефремов встречаются, появились в мае 2019 года. Последнее время молодые люди всё чаще стали появляться вместе, познакомились с родителями друг друга. При этом мама бывшей ведущей «Орла и решки» узнала об их романе из Интернета.
Как писал NEWS.ru, пара открыто появилась вместе на публике в июле 2019 года на свадьбе певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко.
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