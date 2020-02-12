https://static.news.ru/photo/cc85fd96-4e2a-11ea-a548-fa163e074e61_660.jpg Никита Ефремов и Мария Ивакова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Мария Ивакова и актёр Никита Ефремов теперь живут вместе. Пара призналась, что сняла квартиру.

Совместную фотографию в арендованной квартире Ивакова выложила в сторис Instagram.

Вот у нас жизнь! Арендованное жильё. Нет даже люстры! — пожаловалась Мария.

Слухи о том, что Ивакова и Ефремов встречаются, появились в мае 2019 года. Последнее время молодые люди всё чаще стали появляться вместе, познакомились с родителями друг друга. При этом мама бывшей ведущей «Орла и решки» узнала об их романе из Интернета.

maria_ivakova/instagram

Как писал NEWS.ru, пара открыто появилась вместе на публике в июле 2019 года на свадьбе певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко.