«Истеричка и абьюзер»: Кудрявцева «прошлась» по Кате Гордон Кудрявцева назвала Гордон истеричкой и абъюзером

Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева назвала подругу, юриста Екатерину Гордон, истеричкой и абьюзером. Таким образом артистка прокомментировала в Telegram-канале слова Гордон, которая назвала ее «капризной бабой», так как ей нужно уделять много времени.

Гордон отметила, что ей приходится терпеть Кудрявцеву, потому что женщина связана с ней дружбой. Кудрявцева в свою очередь заявила, что выдержать Гордон сможет только она.

Истеричка, только я тебя выдержу. Абьюзер еще та, — написала телеведущая.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева призвала спасти балерину Анастасию Волочкову от пьянства. Она отметила, что нужно не глумиться над артисткой, а оказать ей помощь. Телеведущая добавила, что в большей степени обращается к представителям СМИ. По ее мнению, нужно вовремя остановиться. Кудрявцева предположила, что рядом с балериной нет близких и родных, которые бы оказали ей поддержку, поэтому нужно воздействовать со стороны.

Волочкова в свою очередь заявила, что не понимает критику обрушившихся на нее с обвинениями в алкоголизме Кудрявцевой и Гордон. По ее словам, она может жить так, как ей хочется, поскольку все в своей жизни заработала собственным трудом. Волочкова пожаловалась, что считала Кудрявцеву своим другом.