«Гордиться особо нечем»: Волочкова ответила на нападки Кудрявцевой и Гордон Волочкова напомнила, как Кудрявцева «опозорила» своего мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не понимает критику обрушившихся на нее с обвинениями в алкоголизме телеведущей Леры Кудрявцевой и юриста Екатерины Гордон. По ее словам, она может жить так, как ей хочется,поскольку все в свой жизни заработала собственным трудом. Волочкова пожаловалась, что считала Кудрявцеву своим другом, и напомнила ей про расставание с мужем, передает Teleprogramma.pro.

Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей, и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую — муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно «докопаться» до Волочковой. Меня вообще это не задевает, и мне неинтересно мнение этих людей, — сказала балерина.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале призвала спасать Волочкову от пьянства. Она заявила, что нужно не глумиться над балериной, а оказать ей помощь. Телеведущая отметила, что в большей степени обращается к представителям СМИ. По ее мнению, нужно вовремя остановиться. Кудрявцева предположила, что рядом с балериной нет близких и родных, которые бы оказали ей поддержку, поэтому нужно воздействовать со стороны.

До этого Волочкова опубликовала в блоге пост, в котором назвала своих поклонников неудачниками, «козлинами» и «толстожопами». Балерина предложила всем критикам купить себе билет на Мальдивы за 1 млн рублей и жить «по-волочковски».