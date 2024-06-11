Ирина Безрукова назвала самую запоминающуюся роль Заворотнюк Безрукова назвала роль Заворотнюк в «Страстях по Бумбарашу» самой запоминающейся

Фото: NEWS.ru

Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова рассказала NEWS.ru, что считает самой запоминающейся ролью своей коллеги Анастасии Заворотнюк игру в спектакле «Страсти по Бумбарашу». На тематическом гала-ужине в ресторане Madison Безрукова уточнила, что Заворотнюк очень уверенно играла на сцене.

Я играла в театре под руководством Олега Павловича Табакова в «Табакерке». Я пришла туда, наверное, в 90-м году, а Настя пришла через три года и сразу попала на главную роль. Сыграла в «Страстях по Бумбарашу» вместе с Евгением Мироновым. Спектакль есть в интернете, он выложен в свободном доступе. Она просто прекрасно справилась, режиссером был Владимир Машков. <...> Я пришла на премьеру и увидела сразу девушку, которая очень уверенно играла и просто идеально подходила на эту роль, — вспомнила Безрукова.

Артистка добавила, что появление Заворотнюк где-либо не могло остаться незамеченным, настолько яркой она была. По словам Безруковой, звезда «Моей прекрасной няни» всегда была жизнерадостной, смешливой, эмоциональной и открытой. Актриса отметила, что при появлении Заворотнюк в любой компании становилось весело и шумно.

Ранее фигуристка Анастасия Гребенкина сообщила, что познакомилась с Анастасией Заворотнюк примерно 15 лет назад. По словам спортсменки, она запомнила актрису очень ярким и добрым человеком, который всех поддерживал.