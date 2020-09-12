Интернет-пользователи раскритиковали «вульгарный» наряд Успенской

https://static.news.ru/photo/3924d2f0-f5ac-11ea-8bf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой она позирует в платье с глубоким декольте.

На снимке артистка сидит в одном из ресторанов Москвы, ожидая своего выступления. На ней надето короткое платье, усыпанное блёстками.

Аншлаг! Ни одного свободного стола! Вот это я понимаю, ЛЮБОВЬ, — написала Успенская под фото.

Подписчики неоднозначно отреагировали на образ певицы. Некоторые посчитали его слишком вульгарным. Кроме того, фанаты считают, что она использует слишком много фотошопа.

Ранее NEWS.ru писал, что Успенская несколько недель назад выложила видео, на котором было видно, что она перенесла серьёзное хирургическое вмешательство. Позднее звезда похвасталась результатами тотального омоложения.