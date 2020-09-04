Любовь Успенская показала лицо после омоложения

https://static.news.ru/photo/56e81828-eed2-11ea-b660-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская несколько недель назад выложила видео, на котором было видно, что она перенесла серьёзное хирургическое вмешательство. Сегодня звезда похвасталась результатами тотального омоложения.

Артистка опубликовала новую серию снимков в своём Instagram. Судя по фото, операция прошла успешно. Все отёки спали. На коже светской львицы нет ни одной морщинки.

Успенская позирует со своим другом Леваном Кбилашвили. Ранее она призналась, что влюблена в этого молодого человека. Звёздную пару не смущает практически 40-летняя разница.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Плаксина, дочь российской певицы Любови Успенской, обнародовала скриншот переписки, в которой мать критикует её за излишнюю откровенность в Интернете. Ранее девушка поделилась с подписчиками фотографией фаллоимитатора, который она разрисовала зелёными сердечками и той же краской вывела свой никнейм в соцсети.