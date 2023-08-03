Стали известны детали о разрыве Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе Издание TMZ опровергло информацию о расставании Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Фото: Ddp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тимоти Шаламе

Информация о расставании актера Тимоти Шаламе и модели Кайли Дженнер не соответствует действительности, пишет издание TMZ со ссылкой на инсайдеров. По их словам, между партнерами нет разлада, они по-прежнему находятся в отношениях.

Источники, близкие к паре, уточнили, что знаменитости действительно не появлялись вместе на публике в последнее время. Однако это не означает, что Дженнер и Шаламе расстались, добавили они.

О разрыве актера и модели сообщило издание Life & Style со ссылкой на источники. По их информации, причиной стал слишком плотный график обоих звезд. Издание добавило, что Шаламе и Дженнер слишком много работают и путешествуют, поэтому их общение сошло на нет.

Также сообщалось, что актер мог закрутить роман с знаменитостью с целью пиара перед выходом фильма «Вилли Вонка». Достигнув желаемого, он бросил модель.

Ранее сообщалось о разводе певицы Арианы Гранде с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. Пара находилась в браке около двух лет. По данным TMZ, Гранде и Далтон расстались еще в январе, однако держали эту информацию в тайне. Подготовка к разводу проходит без скандалов, бывшие партнеры остались хорошими друзьями. По информации издания, на публике они появляются без обручальных колец.