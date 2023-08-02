Стало известно о расставании Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер Life & Style: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе расстались после семи месяцев отношений

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Тимоти Шаламе

Американский актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер расстались спустя семь месяцев отношений, сообщает Life & Style со ссылкой на источник. По его словам, причиной расставания стал плотный график обеих звезд. Он уточнил, что и Шаламе, и Дженнер постоянно работают и путешествуют, и у них нет времени на отношения.

Она говорит людям, что отношения между ними естественно сошли на нет, потому что они оба заняты и путешествуют, — рассказал собеседник издания.

При этом подруги Дженнер утверждают, что Шаламе мог закрутить с ней роман с целью пропиарить фильм «Вилли Вонка», в котором он играет главную роль.

Ранее сообщалось, что американская певица Ариана Гранде готовится к разводу с супругом, агентом по недвижимости Далтоном Гомесом, после двух лет брака. Пара распалась еще в январе, но держала это в тайне и неоднократно пыталась сохранить брак. Супруги расстались мирно и остались хорошими друзьями, но уже появляются на публике без обручальных колец.

До этого стало известно, что жена российского футболиста Павла Погребняка блогер Мария Шаталова обратилась в суд и потребовала развода. Женщина просит оставить с ней трех детей и решить вопрос с алиментами. В пресс-службе Преображенского районного суда подтвердили информацию о разводе, подчеркнув, что супруги не планируют делить имущество. Дата судебного заседания пока не назначена.