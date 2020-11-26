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Их было восемь: солистка «Фабрики» рассказала о поцелуях с Гошей Куценко

08:10, 27 ноября 2020 29
Мария Гончарук Мария Гончарук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солистка группы «Фабрика» Мария Гончарук в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделилась впечатлениями от поцелуев с Гошей Куценко. Коллектив выпустил клип на песню «Как бы я была», где была любовная сцена между певицей и актёром.

Дублей было много, Гоша вошёл в кураж. Но я изучала театральный поцелуй в университете когда-то. Воспользовалась этими навыками. Правда, на практике не всё получилось. Мне кажется, у Гоши своё видение театрального поцелуя. Но всё было корректно. Я бы сняла с одного дубля, но их было около восьми, наверное, — сказала Гончарук.

Ранее СМИ нашли двойников голливудских актрис среди российских звёзд. В списке оказалась и солистка группы «Фабрика» Александра Попова, писал NEWS.ru. 

Полное интервью с группой читайте по ссылке

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