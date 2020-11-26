Их было восемь: солистка «Фабрики» рассказала о поцелуях с Гошей Куценко

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Бывшая ведущая популярного шоу путешественников «Орёл и решка» Натали Неведрова потеряла ребёнка в результате выкидыша на третьем месяце беременности. Об этом бывшая звезда проекта сообщила общественности сама.

В своём Instagram Неведрова опубликовала пост о том, что хотела бы нарушить молчание и, наконец, рассказать о случившемся своей пятилетней дочери Мари-Николь. По словам телеведущей, дочь очень ждёт появления сестры...