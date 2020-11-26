TikTok скоро уйдёт: как группа «Фабрика» переносит карантин и мечтает о ТВ

Группа «Фабрика» — один из первых крупных музыкальных проектов, сформированных в ходе телевизионного реалити-шоу «Фабрика звёзд». Продукт Игоря Матвиенко не теряет своей актуальности уже почти 20 лет.

В чём секрет группы? Готова ли Ирина Тонева покинуть коллектив, как это сделали Сати Казанова и Александра Савельева? Поддерживают ли две новые солистки связи с президентом Украины Владимиром Зеленским? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью ответили Ирина Тонева, Мария Гончарук и Александра Попова из группы «Фабрика».

Что дал девушкам карантин?

— Карантин лишил артистов прежде всего выхода на сцену. Скучали по выходам в зал?

Саша: Сейчас каждый концерт — это бриллиант.

Ира: Соскучились по живому общению, по залам.

— Но одновременно многие из нас констатировали, что карантин дал возможность подумать о жизни. У вас произошла переоценка ценностей?

Маша: Я и так много думаю, а тут ещё больше перегружаю себя мыслями.

Мне тяжело далась самоизоляция. Два выезда, которые были по пропускам, стали для меня праздником. Я не люблю замкнутое пространство, хотя в чём-то социопат.

Но из нового — я наконец-то записала свою песню, зимой она выйдет. Это поп-лирика. Но для меня песня «Найду тебя» очень абстрактная: человеку важно найти себя в работе, любви и дружбе.

Саша: Происходят колоссальные трансформации в этому году. Многие друзья и знакомые говорят, что произошла переоценка. Мы с девочками не стали исключением.

О сольной карьере

— Есть ли планы на сольную карьеру?

Маша: У меня пока нет планов на сольное творчество. Меня в «Фабрике» всё устраивает, мы записываем новые песни. Ждём окончания карантина, чтобы пойти в народ петь наши песни.

— Ира, ваш сольный проект TONEVA существует четыре года. Как продвигаются дела?

— Я хочу, чтобы весь мир любил мои песни (смеётся). Я понимаю, что это уже личная лодка. Ты ломаешь голову: а как, а что. Я быстрыми темпами шла до середины 2019 года. Я чувствовала, что восхищаются крупные музыкальные холдинги, лейблы. А потом из-за одного личного события я почти остановилась, по всем фронтам. Но сейчас подходит к концу работа над двумя новыми треками и клипом — делаются титры.

— В чём разница между TONEVA и Ириной Тоневой из группы «Фабрика»?

— Для моего проекта пишу песни сама: я — музыкант. А вот вести его самой непросто, хоть и интересно. Команда в процессе компоновки. Это нестандартный танцевальный эко-нео-проект.

— Вы планируете покинуть группу?

Ирина Тонева Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— У Игоря Матвиенко безграничный талант: он может написать песню для фабричной девушки за 30 и за 40 (смеётся). Если речь пойдёт о том, чтобы покинуть «Фабрику», то, надеюсь, к этому будут все готовы. Но пока этот вопрос не стоит.

— Саша, а как у вас с сольным творчеством?

— Я год выпускаю свои сольные треки. Я спрашивала у Игоря Игоревича разрешения, ведь я часть группы, и просто так выпускать синглы — не знала, можно ли. Я сейчас в поиске своего стиля, песни очень разные. Сейчас я покоряю TikTok. В октябре моя песня возглавила тренды месяца. Я была в шоке, потому что это был эксперимент. Песню я записала в шутку, а тут 250 тысяч роликов записали на мой трек. Я поняла, что сейчас артисты могут сами себя продвигать через современные инструменты. Сейчас можно всё пробовать и не бояться.

— Вы планируете уйти из «Фабрики»?

— Я не знаю, посмотрим.

Телевидение vs TikTok: кто победит?

— Кстати, о TikTok. Ваша группа прежде всего — это группа телевидения. Как вам кажется, это ещё будет актуальным или Интернет окончательно вытеснит ТВ?

Маша: Мне кажется, телевидение будет с нами всегда, а TikTok — временное явление. Может, потому что мне тяжело к нему привыкнуть, но он себя изживёт через какое-то время. Может, появится что-то новое. Но мне бы хотелось, чтобы появилось что-то душевное. TikTok — это хороший инструмент для зарабатывания денег. Но я там себя не вижу. Саша мне постоянно говорит, чтобы я себя продвигала там, делала контент. Но пока, как видите...

Александра Попова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Саша: Я, кстати, рада, что у группы «Фабрика» тоже есть TikTok . Специальные ребята помогают нам снимать ролики. Старые песни становятся трендами! И приходит новая аудитория. Мне нравится, что есть свежесть.

Ира: У нас публика более зрелая. Люди до 25 — не наши заказчики. Молодёжь живёт в телефоне — это другие new-люди, они будут строить более виртуальный мир. Нас же приглашают люди, которым более близка душевность и простота.

О телевизионных конкурсах и связях с Владимиром Зеленским

— Каждая из вас вышла на большую сцену после крупного проекта. Прежде всего, это «Фабрика звёзд». Возможна ли сейчас новая аналогичная программа с прежним успехом?

Ира: Вся фишка была в новизне формата, ну, и первая «Фабрика звёзд», как ни крути.

Маша: Интернета не было. Людям нужно было открывать новые имена. Сейчас стримы перенасыщены талантливыми людьми, и чтобы сделать что-то крутое на ТВ, нужно очень сильно постараться. Нужно что-то новое.

— Саша и Маша, вы участвовали в «Хочу в ВИА ГРУ» в 2013 году, много позже «Фабрики звёзд».

Саша: Когда мы попали на этот проект, думали, что это будет, как на «Фабрике звёзд», такой же уровень. Но оказалось совсем не так. На Украине это был масштабный проект, но для России он не стал чем-то очень популярным.

— А связи с Владимиром Зеленским (ведущий проекта «Хочу в ВИА ГРУ». — NEWS.ru) сохранились?

Саша: Связей никаких не было. Мы не общались. Есть ролик в Интернете, когда я на отборе пою «Вахтёрам», а Владимир мне подпевает. Это было забавно, что у меня был дуэт с президентом Украины (смеётся).

Мария Гончарук Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маша: Мне он не подпевал, но объявил меня хотя бы (смеётся). Это классно, что мир настолько непредсказуем: вот Владимир стал президентом.

Новые песни и клипы: поцелуй с Гошей Куценко

— Несмотря на карантин, группа «Фабрика» выпустила три песни и клипа к ним. С чем это связано?

Саша: Этот год стал для нас очень плодовитым. До этого мы выпускали по одной песне и клипу к ней. Мы сами были в шоке. Две песни были авторства Игоря Матвиенко, одна — Михаила Гуцериева и Виктории Коханы. Видимо, получилась такая музыкальная борьба: и у Игоря Игоревича трек, и ещё поступили предложения. Нашлись идеи, нашлась классная команда, которая сняла клипы.

Мы были рады, что у нас появилась возможность перевоплощаться: то мы молодые беременные девушки, то телефонистки из 60-х.

Маша: Нам повезло, что мы успели снять это до карантина. И уже во время него мы стали выпускать материал.

— Маша, в клипе «Как бы я была» вы целовались с Гошей Куценко. Как это было?

Маша: Дублей было много, Гоша вошёл в кураж. Но я изучала театральный поцелуй в университете когда-то. Воспользовалась этими навыками. Правда, на практике не всё получилось. Мне кажется, у Гоши своё видение театрального поцелуя (смеётся). Но всё было корректно. Я бы сняла с одного дубля, но их было около восьми, наверное.

— А ваш мужчина не ревновал?

— Не ревновал. Это работа. Но мне никто не указ: что захочу, то и сделаю. Но я себя веду культурно, а запрещать мне что-то — это как показать быку красную тряпку.

«Обнажённые» фото и поддержка Артёму Дзюбе

— Вы появились обнажёнными на страницах MAXIM. Легко ли сниматься в подобном формате?

Ира: Раньше было тяжелее эмоционально. Сейчас ровно. Произошла переоценка, и теперь ничего не гложет в смысле эротических съёмок.

Саша: Когда впервые была съёмка, я переживала. Думала, как отреагирует папа, декан моего факультета, близкие. Папа видит во мне свою дочь, декан — студентку-отличницу, а тут взят немного другой ракурс. Сейчас границы сместились: раньше такие фотосессии можно было увидеть только в Playboy и MAXIM, сейчас — в Instagram огромное количество «обнажённых» фото звёзд, что такого рода снимки перестали быть чем-то необычным.

— Хотя это трудно сравнивать, но всё же. Вы и ваши коллеги появляются обнажёнными в журналах и это не критикуется, это считается красивым. Группа «Тату», например, совсем недавно позволяла себе и больше. Артём Дзюба, в общем-то, тоже появился голым на известном видео, не будем вдаваться в подробности, что он там делал. Но тут же шквал критики. Как вы можете это оценить?

Маша: Это был личный архив, который слили, чтобы заработать денег. Если бы он выложил это сам в своих социальных сетях и начал пропагандировать: а давайте делать так же, как я, — это другой разговор. В данном случае это личное дело каждого. Нужно наказать тех людей, которые показали это видео, а не Артёма, который стал жертвой обстоятельств. Я на его стороне. Тренера не понимаю.

Ира: Я вообще не вникала в эту историю, я просто слышала, но без подробностей.

Женская дружба: как уживаются девушки в составе группы

— В 90-е был стереотип, что все группы чуть ли не живут вместе. Сейчас люди поняли, что это не так. Однако сохраняется мнение, что все участники коллективов тесно дружат. В группе «Фабрика» это так? Или это миф?

Ира: Бывают рабочие моменты. Каждая из нас стремится к теплоте в общении, потому что по-другому никак, мы же поём вместе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маша: Мы хорошие приятели. У людей ошибочное мнение, что если люди работают вместе, то они обязаны проводить время вместе. Иногда задают нелепые вопросы. Не все же люди проводят вместе время со своими коллегами. Так и мы. Если есть возможность, мы проводим время вместе: после съёмок можем пойти посидеть в кафе. С Сашей я знакома лет семь, да, мы дружим, а с Ирой у нас хорошие приятельские отношения.

Саша: Конечно, работать с друзьями сложно. Нужно держать себя в руках. Я с Ирой, например, сначала начала работать, а потом уже дружить. Это хорошая схема, потому что мы сразу расставили рабочие и личные границы. С Машей наоборот — мы сначала начали дружить, а потом резко работать. Я понимаю, что в некоторых моментах как подружка я позволяю себе немного лишнего. Но мы прежде всего профессионалы.

— Ира, с Сати Казановой и Александрой Савельевой сохраняете отношения?

— Я сохранила душевные отношения с Сати и Сашей. С Сати реже получается встречаться. К Саше обещала в гости прийти, но никак не дойду всё.

С Сашей и Машей мы спелись, на репетициях приходится делать что-то заново.

Группа «Фабрика»: корпоративы и планы на будущее

— Какие планы на ближайшее время? Говорят, корпоративов не будет.

Ира: Костюмы у нас есть для корпоративов — мы готовы!

— А есть ли планы сняться в кино?

Маша: Мы хотим, портфолио есть, в клипах видно, любит ли нас камера или нет. Режиссёры, приглашайте нас! Я бы сыграла стерву какую-нибудь. А ещё я с удовольствием вышла бы на сцену в мюзикле. Нужно пробовать себя во всём!

Ира: В театре я играла, он мне больше интересен. А в кино интересно сыграть девушку-воина. А вообще много зовущих образов.

Саша: Я не могу сравниться с профессиональными актёрами, но я хочу сыграть в кино. Мне нравятся роли недоступных девушек, например, Скарлетт О’Хары из «Унесённых ветром».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Игорь Матвиенко, отвечая на вопрос про юбилей группы «Иванушки», сказал, что коллектив будет с нами всегда. А как насчёт «Фабрики»?

Маша: В песнях группа будет всегда.

Ира: Давайте оставим это на откуп времени.