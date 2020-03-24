Некоторым артистам не нравится, когда их сравнивают с коллегами. Но когда речь идёт о внешнем сходстве с зарубежными знаменитостями — им это льстит.
Среди «двойников» голливудских звёзд оказалась российская актриса Екатерина Вилкова. Её часто сравнивают с американской артисткой Амандой Сейфрид. В первую очередь из-за больших голубых глаз обеих женщин, похожего цвета волос и правильных черт лица.
Солистка группы «Фабрика» Александра Попова похожа на звезду сериала «Доктор Хаус» — американку Оливию Уайлд. У них уникальный оттенок глаз — зелёный с тёмной окантовкой, а также ямочки на щеках,
Российская певица Лада Дэнс никогда не скрывала, что ей нравятся сравнения с голливудской актрисой Миллой Йовович. У них похожие черты лица: миндалевидные глаза, тонкий нос и пухлые губы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Ларисы Долиной поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена со своей бабушкой — матерью известной певицы. Подписчики сразу заметили «невероятное» сходство Галины Кудельман (в девичестве Долиной) с дочерью и внучкой.
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