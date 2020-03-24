https://static.news.ru/photo/c0c0ae44-6dc3-11ea-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Некоторым артистам не нравится, когда их сравнивают с коллегами. Но когда речь идёт о внешнем сходстве с зарубежными знаменитостями — им это льстит.

Среди «двойников» голливудских звёзд оказалась российская актриса Екатерина Вилкова. Её часто сравнивают с американской артисткой Амандой Сейфрид. В первую очередь из-за больших голубых глаз обеих женщин, похожего цвета волос и правильных черт лица.

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид oldkavilochka/instagram.com, AFLO/Global Look Press

Солистка группы «Фабрика» Александра Попова похожа на звезду сериала «Доктор Хаус» — американку Оливию Уайлд. У них уникальный оттенок глаз — зелёный с тёмной окантовкой, а также ямочки на щеках, пишет портал Argumenti.ru.

Александра Попова и Оливия Уайлд sasha_popovaa/instagram.com, Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская певица Лада Дэнс никогда не скрывала, что ей нравятся сравнения с голливудской актрисой Миллой Йовович. У них похожие черты лица: миндалевидные глаза, тонкий нос и пухлые губы.

Лада Дэнс и Милла Йовович lada_dance_official/instagracom, Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Ларисы Долиной поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена со своей бабушкой — матерью известной певицы. Подписчики сразу заметили «невероятное» сходство Галины Кудельман (в девичестве Долиной) с дочерью и внучкой.