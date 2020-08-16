Игорь Николаев показал, как поёт его маленькая дочь

https://static.news.ru/photo/d93cfb08-dfab-11ea-8771-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: igor_nikolaev_music/instagram.com

Певец и композитор Игорь Николаев поделился в Instagram видеороликом, где запечатлел, как поёт его четырёхлетняя дочь Вероника. Под аккомпанемент отца малышка исполняет вполне серьёзную взрослую песню.

Своим по-юному тоненьким голосом она спела композицию «До свидания, Юрмала» на стихи Игоря Крутого.

По словам артиста, девочка запомнила мелодию и слова сразу же, как только услышала песню, а ему «осталось только подыграть на рояле».

Кстати, обратите внимание: весь рояль в наклейках — тоже Вероникино «творчество»! — подписал видео Николаев.

Поклонники артиста искренне восхитились талантом дочери 60-летнего Николаева и его 38-летней супруги — актрисы Юлии Проскуряковой. Они рассыпались в комплиментах, отметив звонкий голос и чистое интонирование и заявив, что «будущее нашей эстрады в надёжных руках».

У Николаева есть ещё одна дочь. Старшая, 41-летняя Юлия, которая родилась в браке с его первой женой Еленой Кудряшовой, живёт в США и работает фармацевтом.

Ранее, как писал NEWS.ru, певец Николаев поделился с подписчиками семейным фото, на котором он позирует вместе с женой и дочкой.